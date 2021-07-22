Продавец нижегородского супермаркета получил химические ожоги, выпив неизвестную жидкость

Степень повреждений относится к категории тяжелых. Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В одном из нижегородских «Спаров» произошло ЧП: продавец получил серьезные химические ожоги пищевода, выпив неизвестную жидкость. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Инцидент произошел утром 3 июля, когда покупателей в магазине еще не было. 39-летний продавец фруктово-овощного отдела готовил супермаркет к открытию, как вдруг заметил в торговом зале бутылку с розовой жидкостью. Желая утолить жажду, мужчина хлебнул неизвестный напиток и тут же ощутил чувство жжения и удушье.

Что за жидкость была в бутылке, неизвестно, однако продавец получил множественные химические ожоги различной степени и был госпитализирован.

«Согласно Медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве, степень повреждений относится к категории тяжелых», - сообщили в ГИТ Нижегородской области.

Сейчас по факту произошедшего проводится расследование.