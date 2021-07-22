Содержание парка «Швейцария» обойдется в 57 млн рублей до конца 2021 года

Содержание парка «Швейцария» обойдется в 57 млн рублей до конца года. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Содержание обновленного парка «Швейцария» до конца 2021 года обойдется примерно в 57 млн рублей. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на директора МАУ «Швейцария» Алексея Башкаева.

По его словам, почти треть от этой суммы - 19 млн рублей – пойдет на оплату труда работников парка. Примерно столько же уйдет на оплату электричества. Содержание парковой территории обойдется в 5,6 миллиона рублей, более 3,5 миллиона планируется потратить на охрану территории. Также в смету заложены расходы на водоснабжение, приобретение инвентаря и спецодежды для сотрудников и траты на прочие нужды.

Отдельно стоит отметить, что открытие парка после реконструкции потребует дополнительных затрат. Около 4,6 млн планируется потратить на мебель и оборудование для павильонов, еще 4 млн – на проведение массовых мероприятий.

Руководство парка рассчитывает, что в будущем году треть расходов будут компенсироваться за счет сдачи площадей в аренду