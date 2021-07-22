Жильцы взорвавшегося дома на Краснодонцев подали в суд на мэрию Нижнего Новгорода

Жильцы взорвавшегося дома №17 по улице Краснодонцев подали иск в суд на мэрию Нижнего Новгорода. В судебном порядке они хотят добиться сокращения сроков расселения до 31 декабря 2021 года. В Ленинском районном суде прошло первое заседание по этому вопросу вчера, 21 июля. Корреспондент "Комсомольской правды" присутствовал на открытом заседании.

Ответчиками по исковому заявлению выступали администрация Нижнего Новгорода и Автозаводская районная администрация. Изначально установленный срок расселения приходится на 31 декабря 2023 года. Юрист Алёна Миронова, представлявшая интересы жильцов, требовала сократить этот срок на два года, которые, по её словам, являются совершенно необоснованным промедлением.

Суд решение не вынес – слушание дела перенесли на 7 сентября 2021 года.

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