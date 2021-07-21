Сцену шириной 108 метров устанавливают на воде в Нижнем Новгороде

Сцену для гала-шоу 800-летия Нижнего Новгорода "Начало нового" начали возводить у здания бывшего Речного вокзала. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Instagram-аккаунте.

– В России таких сцен ещё не было! – заявил глава региона. – Она расположена в воде, погружена на глубину до четырёх метров.

Глеб Сергеевич также отметил, что в создании сцены участвуют десять водолазов, а её оборудование весит около трёх тонн. В Instagram-аккаунте АНО "Центр 800" поделились, что в высоту сцена будет порядка 30 метров, в глубину – 52 метра, а в ширину – более 108 метров.

– На главной сцене будет установлено 150 киловатт звука. Достойный нашего города масштаб! – сказал Глеб Никитин.

А также губернатор намекнул, что до юбилея города остался ровно месяц:

– Встречаемся 21 августа в 20:21!

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