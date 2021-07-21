Скульптуру Максима Горького установят в Ковалихинском сквере Нижнего Новгорода, который находится на пересечении улиц Ковалихинская и Семашко. Открыть скульптуру должны будут в сентябре этого года, а её создание приурочат к 50-летию музея-квартиры известного нижегородского писателя на улице Семашко.

С инициативой установки скульптуры в департамент общественных отношений администрации Нижнего Новгорода обратились активные жители совета ТОС микрорайона Ковалихинский. Их председатель Олег Кочкин отметил, что территория, где находится ТОС, исторически связана с Максимом Горьким.

– Здесь находится дом, в котором родился Алёша Пешков. Рядом – квартира, в которой уже известный писатель Максим Горький долгое время жил. Сейчас там музей. Мы обратились в администрацию города и предложили установить здесь скульптуру писателя, – рассказал Олег Кочкин.

А директор департамента общественных отношений Руслан Бадретдинов подчеркнул, что центр АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" сделал именно то, для чего создавался:

– Мы получили общественную инициативу от активных горожан и помогли превратить её в проект. Это не просто установка скульптуры, а проект по продвижению Горького, по сохранению исторической памяти о нём и того культурного наследия, которое нам досталось.

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