Химический промышленный кластер создадут в Дзержинске на базе ассоциации промышленников и предпринимателей «Дзержинскхимрегион». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Такое решение было принято на конференции, в которой приняли участие руководители 30 химпредприятий города, а также представители власти – как городской, так и региональной.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, химическое направление для Дзержинска традиционно является ведущим, и создание такого кластера станет сильной базой для активного роста химической промышленности в регионе. По его словам, сейчас стоит задача выстроить четкую цепочку от научной идеи до коммерциализации продукции.

«В этом как раз может помочь профильный кластер, представляющий интересы широкого круга компаний, формирующий определенные требования и позиции относительно инфраструктуры, кадрового потенциала, научных разработок, программ поддержки и других направлений. Кроме того, кластерный подход поможет наладить тесную кооперацию с другими предприятиями страны», - подчеркнул Андрей Саносян.

Сообщается, что приступить к созданию химического кластера в Дзержинске планируется уже в ближайшее время.