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Новости компаний21 июля 2021 13:58

Доходы бюджета Нижнего Новгорода предлагается увеличить на 564,8 млн рублей

Городская Дума рассмотрит вопрос о корректировке бюджета на заседании 28 июля
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Доходы бюджета Нижнего Новгорода предлагается увеличить на 564,8 млн рублей

Доходы бюджета Нижнего Новгорода предлагается увеличить на 564,8 млн рублей

Депутаты городской Думы на совместном заседании постоянных комиссий 21 июля 2021 года обсудили изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, предложенные администрацией города.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, доходную часть бюджета на текущий год предлагается увеличить на общую сумму 564,8 млн рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на 564,3 млн рублей и на 0,5 млн рублей – за счет доходов от платных услуг.

Расходы в текущем году предлагается увеличить на аналогичную доходам сумму. Из них 16,5 млн рублей будут направлены на ремонт и установку спортивных площадок, в том числе на территориях школ, в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» по направлению «Спорт для всех».

В рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода 6 млн рублей будут направлены на ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов и 20,8 млн рублей – на снос аварийных сараев и гаражей.

Дополнительно 70 млн рублей будут выделены на ремонт и содержание дорог в Нижнем Новгороде до конца текущего года. На переселение граждан из жилых домов на улице Циолковского будет направлено 123,4 млн рублей.

Также в бюджет города будут перечислены средства субсидии из областного бюджета на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и поддержку самозанятых граждан на общую сумму 353,6 млн рублей.

На основании обращений депутатов предлагается перераспределить средства резервного фонда в сумме 2,8 млн рублей на поддержку социальной сферы города, территориального общественного самоуправления, ремонт спортивных площадок и установку детских игровых комплексов.

Обновленные параметры бюджета на 2021 год составят: доходы – 41 844,4 млн рублей, расходы – 43 586,1 млн рублей, дефицит – 1 741,7 млн рублей.

По итогам обсуждения члены постоянных комиссий рекомендовали городской Думе принять проект решения о внесении изменений в бюджет Нижнего Новгорода на заседании 28 июля.