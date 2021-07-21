Доходы бюджета Нижнего Новгорода предлагается увеличить на 564,8 млн рублей

Депутаты городской Думы на совместном заседании постоянных комиссий 21 июля 2021 года обсудили изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, предложенные администрацией города.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, доходную часть бюджета на текущий год предлагается увеличить на общую сумму 564,8 млн рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на 564,3 млн рублей и на 0,5 млн рублей – за счет доходов от платных услуг.

Расходы в текущем году предлагается увеличить на аналогичную доходам сумму. Из них 16,5 млн рублей будут направлены на ремонт и установку спортивных площадок, в том числе на территориях школ, в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» по направлению «Спорт для всех».

В рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода 6 млн рублей будут направлены на ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов и 20,8 млн рублей – на снос аварийных сараев и гаражей.

Дополнительно 70 млн рублей будут выделены на ремонт и содержание дорог в Нижнем Новгороде до конца текущего года. На переселение граждан из жилых домов на улице Циолковского будет направлено 123,4 млн рублей.

Также в бюджет города будут перечислены средства субсидии из областного бюджета на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и поддержку самозанятых граждан на общую сумму 353,6 млн рублей.

На основании обращений депутатов предлагается перераспределить средства резервного фонда в сумме 2,8 млн рублей на поддержку социальной сферы города, территориального общественного самоуправления, ремонт спортивных площадок и установку детских игровых комплексов.

Обновленные параметры бюджета на 2021 год составят: доходы – 41 844,4 млн рублей, расходы – 43 586,1 млн рублей, дефицит – 1 741,7 млн рублей.

По итогам обсуждения члены постоянных комиссий рекомендовали городской Думе принять проект решения о внесении изменений в бюджет Нижнего Новгорода на заседании 28 июля.