Диагональные переходы появятся на перекрестках в Нижнем Новгороде. Фото: Евгения ГУСЕВА

Диагональные пешеходные переходы появятся в Нижнем Новгороде. Три таких «зебры» будут обозначены на пересечениях улицы Варварской с улицами Алексеевской, Пискунова и Академика Блохиной. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Instagram.

«Они начнут действовать после благоустройства улицы Варварской, нанесения соответствующей разметки и установки дорожных знаков. Для пешеходов будет выделена отдельная фаза работы светофорных объектов, обеспечивающих остановку транспортных средств со всех направлений», - пояснил мэр.

Благодаря новшеству нижегородцы смогут переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестков, что очень удобно и экономит время. Сейчас идут монтаж светофоров, которые будут регулировать движение на таких перекрестках.

Стоит отметить, что разметка на таких переходах будет представлять собой не привычную «зебру», а пунктирные линии.