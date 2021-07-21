Остановку «Главная проходная» перенесли в Нижнем Новгороде

Остановку общественного транспорта «Главная проходная» перенесли на 150 метров вперед. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

Автобусную остановку «Главная проходная» на Автозаводе в Нижнем Новгороде перенесли на новое место. Теперь посадка и высадка пассажиров будет происходить на 150 метров дальше по направлению улицы Веденяпина и Молодежного проспекта. Теперь остановка расположена ближе к выходу из восточного вестибюля станции метро «Кировская».

- Соответствующие дорожные знаки на месте старой остановки демонтировали, а около новой - нанесли разметку, - уточнили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Перенос остановки сделан для удобства местных жителей при пересадке из метро на наземный транспорт. Кроме того, данное изменение и поспособствует увеличению пропускной способности.

Известно, что на новой остановке будет производиться посадка и высадка пассажиров автобусов №А-20, А-31, А-40, А-54, А-56, А-63, А-68, А-77, Т-13, Т-40, Т-59, Т-67, Т-97, троллейбусов №2, 11, 12, а также пригородных автобусов №202, 307.

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