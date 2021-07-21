Свет отключат в двух районах Нижнего Новгорода 21 июля

В среду, 21 июля, в двух районах Нижнего Новгорода ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 08:00 до 17:00 уже остались жители Московского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по улице Березовская (№101, 102, 102а, 104/1).

Кроме того, с 13:00 до 15:00 не будет электроэнергии на улице Чаадаева (№19, 21, 23, 25, 27, 29), также без света останутся несколько домов на улице Орджоникидзе (№1, 4, 6, 8ф, 32) и детский сад № 56.

В Автозаводском районе без электричества с 13:00 до 17:00 останутся дома по улице Коломенская (№12) и улице Янки Купалы (№29,31), а также детский сад № 45.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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