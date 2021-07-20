Укрепление склона и стены Нижегородского кремля в зоне фуникулёра подходит к концу Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Противооползневые работы в Нижегородском кремле практически завершены, а именно укрепление склона и стены кремля в зоне фуникулёра (от Тайницкой до Часовой башен). В целях безопасности на месте уже установили свыше 200 свай. Информацией об этом поделились представители главного подрядчика – ГП НО "ДиРОН".

– Укрепление склонов Нижегородского кремля – это один из важных этапов реставрации и сохранения объекта культурного наследия, – заметил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга. – Для инженерной защиты были привлечены лучшие специалисты страны

Работы по укреплению кремлёвской стены на участке от Тайницкой до Часовой башен выполнены уже на 60%.

– Стена на данном участке находилась в аварийном состоянии – Часовая башня отделилась от прясла. Это произошло из-за того, что фундамент башни составляет восемь метров, а стены – всего пять метров, поэтому оседание происходило неравномерно, – пояснил научный сотрудник лаборатории "Механика грунтов" НИИОСП им. Н.М. Герсеванова к.т.н Андрей Харичкин. – Основная задача – объединить башню и прясла в единую систему, сделать цементацию контакта фундамент-грунт и грунт-основание.

А также Андрей Харичкин поведал, что Часовая и Северная башни стояли на сосновых сваях, на месте которых осталась пустота.

– Специалисты проводят работы по инъектации цементом фундамента самих башен и стены.

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