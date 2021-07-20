Четыре территории Ленинского района открылись после благоустройства Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Четыре территории Ленинского район Нижнего Новгорода открылись после благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Это три сквера и один двор – информирует пресс-служба городской мэрии.

Благоустроены:

- сквер Луначарского;

- "Техноткань";

- сквер у ДК "Красная Этна";

- двор на улице Молитовская.

Качество выполненных работ проверили мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и местные жители.

– Главное, что жители участвовали в обсуждении концепций и проектов благоустройства территорий, поэтому получилось именно то, что они хотели. Работы проведены качественно и в срок, – резюмировал проверку глава приволжской столицы.

Но пара замечаний всё же нашлась: некоторые зелёные растения в сквере у ДК "Красная Этна" плохо приживаются в жару.

– Если не приживутся, то будут заменены. Все зелёные насаждения находятся на пятилетней гарантии, – заверил Юрий Шалабаев.

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