Четыре территории Ленинского района открылись после благоустройства
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
Четыре территории Ленинского район Нижнего Новгорода открылись после благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Это три сквера и один двор – информирует пресс-служба городской мэрии.
Благоустроены:
- сквер Луначарского;
- "Техноткань";
- сквер у ДК "Красная Этна";
- двор на улице Молитовская.
Качество выполненных работ проверили мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и местные жители.
– Главное, что жители участвовали в обсуждении концепций и проектов благоустройства территорий, поэтому получилось именно то, что они хотели. Работы проведены качественно и в срок, – резюмировал проверку глава приволжской столицы.
Но пара замечаний всё же нашлась: некоторые зелёные растения в сквере у ДК "Красная Этна" плохо приживаются в жару.
– Если не приживутся, то будут заменены. Все зелёные насаждения находятся на пятилетней гарантии, – заверил Юрий Шалабаев.
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