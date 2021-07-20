Бывший глава Канавина Михаил Шаров получил 6 лет колонии строгого режима

Бывший руководитель Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров получил приговор в виде 6 лет колонии строго режима и уплаты штрафа в размере 6,5 миллиона рублей. Государственное обвинение в отношении него поддержала ранее прокуратура района, о чём сообщается на официальном сайте ведомства.

Уголовное дело в отношении Михаила Шарова и другого должностного лица Канавинской администрации было возбуждено по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по шести эпизодам).

Расследование показало, что в период с 2018 по 2019 года осуждённые получали взятки от предпринимателей. Их общая сумма превысила один миллион рублей. Виновники брали взятки за размещение нестационарных торговых объектов в Канавине, за разрешение провести тематические ярмарки и прочее.

В том числе следствие выявило факты попустительства, покровительства и незаконного бездействия при нарушениях торговли на подведомственной территории.

Суд согласился с государственным обвинением и признал подсудимых виновными. Помимо наказания в виде шести лет колонии строгого режима и штрафа в 6,5 миллиона рублей, бывший глава Канавина лишился права в течение пяти лет занимать должности, связанные с властью. В том числе он лишён классного чина муниципального служащего муниципального советника 2 класса.

Приговор суда в законную силу ещё не вступил, что означает, что наказание может быть обжаловано.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!