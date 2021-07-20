88% участников общественных обсуждений против строительства часовни на месте нижегородского кладбища

Как показали результаты общественных обсуждений, 88% их участников против строительства часовни на месте бывшего Печёрского кладбища в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на документы, опубликованные городской администрацией.

На месте старого кладбища РПЦ намерена построить храм в честь апостола Тимофея и великомученицы Татианы. По рассчётам, он сможет вместить в себя 250 человек. Под предполагаемую застройку выделен участок площадью 524 квадратных метра. Сама территория Печёрского кладбища закрыта с 1980-х годов.

Сторонники идеи возведения на его месте часовни – их 23 человека – считают, что таким образом место удастся обезопасить от осквернения. По их мнению, в противном случае на могилах построят "шашлычку", многоэтажку, ТЦ или установят аттракционы.

Другая сторона предлагает создать на территории бывшего кладбища "тихий" сквер: установить освещение, лавочки и привести в порядок дорожки и ограждения. А также противники строительства часовни боятся вырубки деревьев для расчистки участка.

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