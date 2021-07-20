ВТБ дарит нижегородцам 30 поездок на городском транспорте

ВТБ в Нижегородской области запустил специальное предложение для новых владельцев Мультикарты Visa «Ситикард». С 19 июля клиенты ВТБ, оформившие карту и совершившие по ней покупки на сумму от 5 000 рублей в течение 30 дней после активации, получат кешбэк в размере 780 рублей. Таким образом они смогут сэкономить на оплате 30 поездок на городском общественном транспорте.

Выпуск Мультикарты «Ситикард» для жителей Нижегородской области стартовал в феврале, и сегодня ей пользуется более 12 тысяч нижегородцев. Она объединяет в себе все преимущества дебетовой Мультикарты ВТБ, такие как бесплатный выпуск и обслуживание, кешбэк до 20%, 6 бонусных опций на выбор, и транспортное приложение «Ситикард», которое позволяет клиентам расплачиваться банковской картой в городском транспорте как проездным билетом.

В акции могут принять участие новые клиенты банка, а также действующие пользователи, которые за последние полгода не совершали покупок по дебетовым картам ВТБ. Предложение действует до 30 ноября.

«”Ситикард” является не просто картой с транспортным приложением – она позволяет пользоваться всеми современными банковскими сервисами и уменьшить количество карт в кошельке. В рамках акции владельцыкарты смогут получить дополнительную выгоду, просто расплачиваясь ей в магазинах, кафе и совершая другие покупки. Это еще один подарок нижегородцам к 800-летию города», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Оформление Мультикарты Visa «Ситикард» доступно в любом отделении ВТБ Нижегородской области и онлайн на сайте банка. Воспользоваться ей для безналичной оплаты проезда можно в автобусах, метро, трамваях, троллейбусах, пригородных электричках, на канатной дороге. Всего держателям карты доступно 16 различных видов проездных, в том числе на льготных условиях. Можно бесплатно пересаживаться с одного вида городского транспорта на другой в течение 60 минут.

Пополнить проездной можно в ВТБ Онлайн, на сайте siticard.ru, в мобильном приложении «Ситикард» или в любом отделении Почты России, а также в кассах метрополитена, газетных киосках АО «Роспечать» и салонах связи Tele2. После пополнения счета через ВТБ Онлайн или через сайт siticard.ru необходимо осуществить записать на карту с помощью специальных терминалов проверки баланса в метро или на следующий день непосредственно в транспорте на терминале оплаты проезда.