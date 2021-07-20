15 тысяч рублей переплат за электричество вернули многодетной семье из Кулебак

15 тысяч рублей, переплаченных по ошибке за электричество, вернули многодетной семье из города Кулебаки Нижегородской области. За перерасчётом обратились жильцы дома, где проживает семья, в Государственную жилищную инспекцию по региону. Проверка показала нарушения при начислении платы за электроснабжение. Об этом информирует правительство Нижегородской области.

– В Госжилинспекцию обратились жильцы многоэтажки из города Кулебаки, – рассказала начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алёна Новикова. – Они пожаловались на высокие платёжки за электроэнергию на общедомовые нужды. По результатам внеплановых документальных проверок, проведённых в отношении компании-поставщика, выявлены нарушения при начислении платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленному на общедомовые нужды, а именно: неправильное применение объёма социальной нормы потребления электрической энергии для многодетной семьи.

По словам Алёны Новиковой, предписание об устранении нарушений было направлено в энергоснабжающую организацию.

– Возврат составил почти 15 тысяч рублей.

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