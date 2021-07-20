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Общество20 июля 2021 11:22

15 тысяч рублей переплат за электричество вернули многодетной семье из Кулебак

Проверка выявила нарушения при начислении платы за электроснабжение
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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15 тысяч рублей, переплаченных по ошибке за электричество, вернули многодетной семье из города Кулебаки Нижегородской области. За перерасчётом обратились жильцы дома, где проживает семья, в Государственную жилищную инспекцию по региону. Проверка показала нарушения при начислении платы за электроснабжение. Об этом информирует правительство Нижегородской области.

– В Госжилинспекцию обратились жильцы многоэтажки из города Кулебаки, – рассказала начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алёна Новикова. – Они пожаловались на высокие платёжки за электроэнергию на общедомовые нужды. По результатам внеплановых документальных проверок, проведённых в отношении компании-поставщика, выявлены нарушения при начислении платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленному на общедомовые нужды, а именно: неправильное применение объёма социальной нормы потребления электрической энергии для многодетной семьи.

По словам Алёны Новиковой, предписание об устранении нарушений было направлено в энергоснабжающую организацию.

– Возврат составил почти 15 тысяч рублей.

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