Горячую воду частично отключат в четырех районах Нижнего Новгорода 20 июля

Горячую воду отключат по некоторым адресам в четырех районах Нижнего Новгорода утром 20 июля. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Московском районе без горячей воды останутся жители дома №90 по улице Березовской. Возобновить подачу воды должны в 13:00.

В Канавинском районе отключение запланировано по адресу улице Октябрьской Революции, 51 – здесь не будет воды с 10 до 14 часов.

Аналогичная ситуация ждет жильцов дома 18 по улице Крылова в Приокском районе – здесь не будет горячей воды с 9:00 до 16:00, а дольше всех без этого блага цивилизации придется обходиться жителям дома №28 по улице Тургенева в Нижегородском районе – здесь коммунальщики обещают возобновить горячее водоснабжение только в 23 часа.