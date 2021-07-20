Четырехлетний мальчик с аутизмом пропал в Ворсме 19 июля. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Четырехлетний Илья Молев пропал без вести в городе Ворсма Нижегородской области 19 июля. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер», мальчик ушел из дома в переулке Лесном и назад не вернулся.

Потерявшие ребенка родственники забили тревогу. Ситуация осложняется еще и тем, что у мальчика расстройство аутистического спектра, и он не разговаривает. Как известно, такие дети плохо идут на контакт.

Приметы пропавшего: рост 112 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза голубые. Известно, что в момент исчезновения малыш был без одежды.

Со вчерашнего вечера поиски ребенка ведут правоохранители и сотни волонтеров, которые приезжают в Ворсму со всей Нижегородской области и даже из соседних регионов. Поисковики проверяют окрестные улицы, заброшенные здания и прочие места, где может находиться мальчик.