Бесплатный бесшовный Wi-Fi провели во всех общежитиях Мининского университета

Бесплатный бесшовный Wi-fi провели во всех общежитиях Мининского университета. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил и.о. ректора Виктор Сдобняков.

Проект по созданию бесплатного Wi-fi для проживающих в общежитии был инициирован руководителем вуза после первой открытой встречи со студентами.

- До этого ребята сами проводили Интернет в каждую комнату и самостоятельно оплачивали связь. Я считаю, что решение этого вопроса должно быть централизованным, - прокомментировал решение Виктор Сдобняков.

По итогам конкурса победителем стала компания «Ростелеком». Комиссия уже проверила качество работ подрядчика:

- Сеть ловит и в комнатах, и в общих зонах. А чтобы усилить сигнал, я поручил поставить отдельную точку в читальном зале, - объяснил и.о. ректора вуза. - Хорошая бесперебойная связь – неотъемлемая часть обучения, особенно с учетом пандемии, когда занятия могут проводиться на дистанте. Студенты, которые остались жить в общежитиях на лето, уже начали пользоваться услугой. Как и обещал подрядчик, скорость высокая.

По поручению Виктора Сдобнякова также начались работы по модернизации общежитий Мининского университета. Совместно с ТЦ ИКЕА были отремонтированы пилотные комнаты в общежитиях №2 и №3. В общежитии №3 на Автозаводе начались работы по ремонту холла в соответствии с разработанным единым дизайн-кодом.

Напомним, что в марте президент Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить в 2021-2030 годах реализацию мероприятий по строительству, капремонту и реконструкции общежитий федеральных вузов.