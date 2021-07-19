НГТУ им. Р.Е. Алексеева стал победителем конкурса и поднялся в рейтинге изобретательской активности

Торжественная церемония награждения победителей XIV конкурса объектов интеллектуальной собственности состоялась 14 июля 2021 года в общественном пространстве Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Конкурс, организованный региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства при поддержке компании «Петухов и Партнеры», призван стимулировать создание новых научно-технических и творческих разработок и их внедрение в экономику региона.

Ежегодно на конкурс поступает до 100 заявок от нижегородских изобретателей, их рассматривают представители ведущих производственных предприятий, конструкторских бюро, вузов, профильных ведомств — высокопрофессиональные эксперты, которые могут оценить как технический уровень изобретения, так и перспективы его внедрения.

Победители определяются в четырёх номинациях: «Лучшее изобретение года в Нижегородской области», «Лучшая полезная модель в Нижегородской области», «Лучший промышленный образец в Нижегородской области», «Лучший товарный знак в Нижегородской области».

Награды победителям конкурса на соискание премии Нижегородской области имени Ивана Петровича Кулибина вручил заместитель главы Минпромторга Владимир Балакин.

Впервые за все время участия в конкурсе премии имени И.П. Кулибина университет получил сразу пять наград.

Дипломов оргкомитета удостоены:

I место в номинации «Лучшее изобретение года в сферах машиностроения, транспорта и энергетики» - патент «Плавучая волновая электростанция»;

II место в номинации «Лучшее изобретение года в сферах машиностроения, транспорта и энергетики» - патент «Эвакуационная люлька для выноса детей-младенцев из зоны пожара»;

II место в номинации «Лучшее изобретение года в сферах машиностроения, транспорта и энергетики» - патент «Универсальный тиристорный регулятор величины вольтодобавочного напряжения»;

II место в номинации «Лучшее изобретение в сферах приборостроения электроники и связи» - патент «Способ определения места и расстояния до места однофазного замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью»;

III место в номинации «Лучшая полезная модель года» - патент «Электро-механический привод координатных перемещений дополнительного органа с линейным и вращательным движением».

Напомним, конкурс на соискание премии имени Кулибина проводится ежегодно с 2007 года. За это время участники представили более 1000 объектов интеллектуальной собственности, созданных в регионе. К участию в конкурсе принимаются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, охраняемые действующими патентами и свидетельствами Российской Федерации. Победителю в каждой номинации присваивается звание «Лауреат премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина», вручается памятная медаль и выплачивается денежная премия, увеличенная в этом году до 100 тысяч рублей.

Кроме победы в конкурсе, НГТУ им. Р.Е. Алексеева усилил позиции и среди лидеров рейтинга изобретательской активности российских университетов.

Аналитический центр «Эксперт» завершил очередной этап исследований публикационной и изобретательской активности российских университетов. Его итогом стал рейтинг, который, по мнению профессионального сообщества, является одним из эффективных инструментов бенчмаркинга научной продуктивности отечественных вузов.

Нижегородский государственный технический университет по итогам года существенно укрепил свои позиции в группе лидеров рейтинга. Среди 98 вузов, чья изобретательская активность оценивалась, технический университет занял место в группе 18-23 (для сравнения в 2020 году это была группа 29 - 31), таким образом поднявшись на 11 пунктов.

Среди опорных университетов, вошедших в рейтинг, нижегородский политех имеет самые высокие показатели в блоке «Востребованность»: по числу полученных лицензий - 86,5 (80), технологий, запатентованных за рубежом (21,67) и зарубежных патентов (15,2).

Оценка изобретательской активности строится на анализе деятельности университетов в области патентования разработок. Анализируемые в рамках рейтинга показатели разделены на три блока: «Исходные условия» (вес — 10%), «Качество» (30%), и «Востребованность» (60%).

Из блока «Исходные условия» были исключены цитаты статей университета, сделанные в заявках на патенты, поэтому сейчас блок рассчитывается как число патентов. Блок «Качество» сохранился и включает в себя взаимодействие с научными организациями и популярность у других изобретателей. В блоке «Востребованность», вес которого был увеличен, появился новый показатель — патенты (заявки) в странах ОЭСР; вторым важным изменением стал рост веса числа лицензий и продаж патентов.

Анализ, проведенный сотрудниками АЦ «Эксперт», показал: востребованность российских изобретений растет. В первой волне исследования (2012–2016 годы) доля коммерциализированных разработок достигала всего 1,7%, а сейчас — более 5%. Одновременно почти в два с половиной раза выросла представленность российских патентов за рубежом.

Более подробно с методикой и полным списком вузов-участников можно ознакомиться на сайте.