Глава Дзержинска Иван Носков совместно с депутатами городской Думы проверил благоустройство дворов

15 июля глава Дзержинска Иван Носков совместно с жителями, представителями управляющих компаний, депутатами и подрядными организациями проверил благоустройство дворовых территорий города в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Комиссия посетила дворы дома 10б на улице Ситнова, дома 37/23 на пр. Ленинского Комсомола и объединенный двор домов 10, 10а и 12 на улице Строителей.

«В городе сделано уже 50% запланированных работ по благоустройству дворов. Радует, что жители ответственно отнеслись к комплексному проектированию, учли мнение и пожелание каждого соседа. Надеюсь, все жители будут довольны и получат именно ту территорию, которую хотели, - сказал Иван Носков. - Двор - это продолжение нашего дома, квартиры. По желанию жителей можно украшать и озеленять двор дополнительно. Кто-то захочет разбить красивые цветники, высадить саженцы, установить фигуры сказочных героев на детской площадке. Очень многое зависит от самих жителей и старших по дому».

Как доложил главе города представитель подрядной организации, во дворе дома 10б на улице Ситнова работы только стартовали, завершена планировка территории, строительство тротуара, установлен бордюрный камень.

«Мы благодарны за возможность участвовать в программе. Все соседи внимательно следят за работами с первого дня, и все, что делает подрядчик, у нас под контролем, - рассказал главе города старший по дому 10б на улице Ситнова Геннадий Ненюков. - После благоустройства в нашем дворе будут три зоны: детская, спортивная и зона отдыха. Будет чем заняться и детям, и старшему поколению. Работы еще не завершены, но двор уже преобразился, и мы видим, что получается именно то, что мы задумывали по проекту».

Благоустройство завершено в полном объеме во дворах на Окской набережной, 15, ул. Чапаева, 26, бул. Победы, 5, пр. Свердлова, 31в, пр. Циолковского, 69. Находятся на стадии завершения работы на пр. Ленинского Комсомола, 37/23, ул. Бутлерова, 38, во дворах домов 10, 10а и 12а на улице Строителей.

«Парковка нам была жизненно необходима! Дом у нас очень большой, автомобилистов в нем живет много, а вот ставить машины приходилось на газоне, - поделилась старшая по дому 10А по улице Строителей Ирина Казанцева, - Наши соседи, увидев, что у нас строят дорогу и парковку, тоже заинтересовались программой «Формирование комфортной городской среды». В планах у них обновление детской площадки, тротуары и, конечно, асфальтировка. Будут тоже обсуждать, формировать проект, ну а мы как первопроходцы поможем!»

«В этом году особенно видно, что в Дзержинске идет масштабное благоустройство дворов. Дело даже не в количестве – 23 объекта, а в масштабах ремонта. Жители уверенно выбирают комплексный подход, предусматривающий личное участие, - сказал заместитель председателя Думы города Дзержинска Александр Парамонов. - Хочется отметить, что не на каждом объезде можно услышать столько благодарностей от жителей в адрес администрации, депутатов и подрядчиков. И это, безусловно, радует. В городе проводится большая работа, и важно не сбавлять ее темп».

Напомним, в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Дзержинске проводится комплексное благоустройство 23 дворов. На эти цели из городского бюджета выделено более 60 млн рублей.