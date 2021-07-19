«Россети Центр и Приволжье» реализует 64 проекта к юбилею Нижнего Новгорода

По всему городу меняют опоры линий электропередач, меняют уличное освещение в парках и скверах

Последние месяцы вся жизнь Нижнего Новгорода подчинена подготовке к 800-летию города. Ведется благоустройство парков, строительство новых развязок, реконструкция целых улиц. Стоит признать, что реализация большинства этих проектов была бы попросту невозможной без поддержки нижегородских энергетиков.

- Мы полностью интегрированы в работу штаба по подготовке к юбилею – это и внерегламентная выдача технических условий по любым присоединениям или увеличениям мощности для других участников и предприятий, и приведение в нормативное состояние наших трансформаторных подстанций, - напомнил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. – У самого предприятия в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода запланировано 64 мероприятия. Прежде всего, речь идет о программе «Чистое небо», в рамках которой мы все воздушные линии переводим в кабели и специальные каналы. Благодаря этому город становится намного красивее и интереснее, а горожане действительно получают чистое небо над головой, без «паутины» проводов.

Свою оценку работе нижегородских энергетиков дал и губернатор региона в ходе рабочей встречи, посвященной подготовке энергосетевых объектов к 800-летию города.

«Деятельность компании на нашей территории имеет огромное значение. Нижегородская область — промышленный регион, и развитие предприятий значительно зависит от тарифной политики. Работы по повышению эффективности компании, которые проводятся сейчас, позволяют контролировать эти процессы», — отметил Глеб Никитин. - Многое зависит от электросетевой инфраструктуры при проведении благоустройства и подготовки к юбилею.

В первую очередь масштабные изменения коснулись исторической части города. На 38 улицах работы проводятся за счет инвестиционной программы МРСК Центра и Приволжья. Еще на 57 улицах реконструкция идет по государственному контракту с администрацией Нижнего Новгорода.

Еще один большой блок работ связан с установкой новых светильников в Нижнем Новгороде. Значительная их часть располагается на территории десяти парков и скверов, любимых мест отдыха нижегородцев.

- Конечно, все работы мы завершим в срок, чтобы объекты, за которые мы взялись, радовали и нижегородцев, и гостей города,- пояснил Игорь Маковский. - Не обошлось без участия компании и благоустройство главных городских достопримечательностей.

- Сотрудники филиала «Нижновэнерго» выполнили технологическое присоединение новых благоустроенных объектов, – рассказали в компании. – В частности, надежным энергоснабжением были обеспечены места массового отдыха горожан в парке «Швейцария», светомузыкальный фонтан на Нижневолжской набережной, исторические конструкции пакгаузов на Стрелке. Теперь нижегородцы уже могут сами оценить результат работы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода компанией было:

• заменено почти 1 500 опор линий электропередачи

• построено и реконструировано 88,5 км воздушных и кабельных линий

• смонтирован 541 новый светильник

• построено и реконструировано 177 трансформаторных подстанций