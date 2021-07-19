Саблист из Арзамаса Кирилл Тюлюков получил золото Спартакиады

В Саратове прошла V летняя Спартакиада молодежи России-2021. Арзамасские саблисты вновь порадовали результатами. Личное золото завоевал мастер спорта России Кирилл Тюлюков. А в командном первенстве у нижегородцев – серебро.

Это третий высокий титул Кирилла Тюлюкова в сезоне. Ранее он выиграл юниорское первенство мира и молодежное первенство России. В Саратове, куда съехались сильнейшие фехтовальщики страны, Кирилл одержал уверенную победу. Он выиграл все бои в предварительном турнире с внушительной разницей ударов 25:5. А затем, последовательно взяв верх над петербуржцем Ильей Кучерским – 15:4, новосибирцами Эдгаром Алексаняном – 15:8 и Владимиром Вастьяновым – 15:6, а в финале и над москвичом Иваном Цыпиным – 15:10, стал победителем Спартакиады.

Тренируют спортсмена тренеры высшей категории, мастера спорта России Вадим Карпычев и Николай Хозин.

Напряженными стали финальные бои в командном первенстве. Нижегородской команде (Антон Георгиевский, Артём Султанов, Кирилл Суханов, Кирилл Тюлюков) удалось победить сибиряков – 45:39. В финале им предстоял поединок с москвичами. Лидера сборной Нижегородской области Кирилла Тюлюкова они нейтрализовать не сумели. Кирилл выиграл все три боя с общей разницей +10. Однако московские саблисты набирали необходимые очки в последующих поединках, в итоге победили. У нашей команды серебро!

Вадим Карпычев, исполнительный директор Спортивной федерации фехтования Нижегородской области:

- Сегодня мы завершили спортивный сезон серебряными медалями в командных соревнованиях V летней Спартакиады молодежи России. Всего фехтовальщики Нижегородской области завоевали более ста медалей различного достоинства на международных и всероссийских аренах. Считаю, что в целом сезон сложился благополучно, наши спортсмены выдали хорошие результаты!

СК «Знамя», фото с сайта Федерации фехтования России.