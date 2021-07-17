Молоко, чай и картофель подешевели в Нижегородской области

Молоко, репчатый лук, картофель и чёрный байховый чай подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Итак, по данным службы статистики, в период с 5 по 12 июля цены в Нижегородской области изменились следующим образом:

- средняя цена на картофель снизилась с 55,89 до 50,83 рубля за килограмм – на 9,1%;

- средняя цена на репчатый лук снизилась с 34,49 до 32,84 рубля за килограмм – на 4,8%:

- средняя цена на чёрный байховый чай снизилась с 999,29 до 985,69 рубля за килограмм – на 1,4%;

- средняя цена на молоко снизилась с 60,16 до 59,72 рубля за литр – на 0,7%:

- средняя цена на пшено снизилась с 52,45 до 52,10 рубля за килограмм – 0,7%.

Вместе с тем подешевели говядина, свинина (кроме бескостного мяса) и мука высшего сорта.

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