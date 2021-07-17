8,6 млн рублей пойдёт на установку модульных туалетов в Нижегородском кремле

На поставку модульных туалетов для территории Нижегородского кремля потребуется 8,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на данные портала госзакупок, согласно которым эти средства выделит ГБУ Нижегородской области "Управление по благоустройству территории кремля".

Автономный санитарно-гигиенический комплекс установят в стенах Нижегородского кремля. Он будет включать в себя две кабинки, комнату матери и ребёнка, а также туалет для людей с ограниченными возможностями.

Финансирование произойдёт за счёт средств бюджетных учреждений. Окончание электронного аукциона назначено на 26 июля – тогда будет определён подрядчик работ.

Установить модульные туалеты необходимо до 15 августа 2021 года, согласно контракту.

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