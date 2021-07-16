Аварийные сараи демонтируют в Приокском районе Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Аварийные сараи демонтируют в Приокском районе Нижнего Новгорода в скором времени. На некоторых участках они уже снесены. Об этом сообщили в районной администрации.

В настоящий момент сараи демонтируют возле дома 13 по улице Корейская и у дома 3 по улице Радистов. Общая площадь земли под этими постройками равна 2 900 квадратных метров.

– Постройки вполне могут стать причиной возникновения пожара из-за баловства детей или действий асоциальных личностей, так как большинство сараев давно пришло в негодность, – заметил глава Приокского района Михаил Шатилов. – Жители писали в администрацию района и в ДУК, просили их убрать. Этим летом мы демонтируем и те сараи на Радистов, что стоят на муниципальной территории.

Жительница одного из ближайших к сараям домов на улице Корейская поделилась мнением:

– Эти сараи давно пора снести. Хранить в них всё равно ничего нельзя – протекает и гниёт всё. Надеюсь, в будущем на этом месте сделают детскую или спортивную площадку.

1 360 "квадратов" уже очищены от аварийных сооружений на Корейской. На улице Радистов работы завершаются. После окончательного демонтажа сараев подрядчик засыпет погреба и завезёт грунт для планировки территории.

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