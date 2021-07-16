Новый сквер открыли напротив бассейна "Дельфин" в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Новый сквер открыли напротив бассейна "Дельфин" на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Мэр города Юрий Шалабаев проверил качество выполненного благоустройства общественной территории. Объект облагородили по нацпроекту "Жильё и городская среда".

– Здесь была заброшенная территория, бурелом, не было тропинок и освещения. А сейчас сквер уже пользуется популярностью у жителей, – отметил нижегородский мэр. – Подрядчик ответственно подошёл к выполнению своих задач: заранее закупил материалы, обеспечил необходимое количество рабочих на объекте. В результате получили качественную работу в срок. Это пример эффективных взаимоотношений бизнеса и муниципалитета.

Результаты благоустройства следующие: 100 "квадратов" цветников, 14 тысяч "квадратов" газона, высадку 78 деревьев, больше тысячи кустарников, живую изгородь, качели, новые лавочки и тактильную плитку для людей с инвалидностью.

– Я поручил подрядчику и району совместно осуществлять своевременный полив, чтобы растения пережили жару. Опробовал спортивную площадку вместе с ребятами из муниципальной спортивной школы, спросил их мнение, они довольны. Мне особенно понравилось покрытие из древесной щепы вместо привычной резиновой крошки – экологичный природный травмобезопасный материал, – подчеркнул Юрий Шалабаев.

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