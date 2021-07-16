Два лесных пожара ликвидировали в Нижегородской области за сутки Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Два лесных пожара ликвидировали за последние сутки в Нижегородской области. Их суммарная площадь составила почти пять гектаров. В тушении леса принимали участие 40 человек и 21 единица лесопожарной техники, которую в регион направили в рамках нацпроекта "Экология". Данными об этом поделились в нижегородском министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

— Убедительно прошу всех нижегородцев максимально ответственно подойти к выполнению требований особого противопожарного режима, — обратился к жителям региона губернатор Глеб Никитин. — Эти правила необходимы для того, чтобы защитить природу и граждан от страшных последствий огненной стихии. Впереди выходные, многие опять поедут за город. Напомню, что в настоящее время на землях лесного фонда в области введены 4 и 5 классы пожароопасности. Это значит, что посещение лесов категорически запрещено.

В настоящий момент, пока длится период аномальной жары, обстановка с лесными пожарами находится на особом контроле.

В Минсельхозе обратили внимание, что более 50% лесных пожаров по-прежнему происходят по причине неосторожного обращения с огнём.

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