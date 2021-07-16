Ремонт дорог проверил глава города Дзержинска

Ремонт дорог проверили глава города и заместитель председателя Думы города Дзержинска

15 июля глава города Иван Носков совместно с заместителем председателя Думы города Дзержинска Александром Парамоновым и представителями подрядных организаций проверили выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог. В рамках объезда проверены объекты областного значения: ул. Красноармейская и два участка городских дорог - ул. Гайдара и ул. Петрищева.

«В этом году заканчивается двухгодичный ремонт улицы Красноармейской. Наиболее затратные мероприятия уже выполнены. Работы шли без полного перекрытия дороги. Благодарен автомобилистам, которые с пониманием отнеслись к временным затруднениям движения на этом участке», - сказал глава Дзержинска Иван Носков.

Реконструкция дороги на улице Красноармейской началась в 2020 году и по контракту должна быть завершена в октябре 2021 года. На сегодняшний день готовность объекта составляет 80%. Как доложил главе города куратор объекта со стороны Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Максим Петров, в настоящее время на проезжей части выполнены все слои дорожного покрытия, кроме верхнего. «Заканчивается прокладка ливневой канализации: рабочие монтируют люки дождеприемных колодцев. Завершен монтаж уличного освещения и шумозащитных экранов. Помимо верхнего слоя дорожного покрытия и нанесения разметки, остались работы по устройству тротуаров, рекультивации и благоустройству», - пояснил Максим Петров.

«В целом выполнение работ не вызывает опасений, подрядчики продвигаются согласно графику, выполняют работы качественно, - отметил Александр Парамонов. - Дорожная кампания в самом разгаре, и это не последний наш объезд по объектам. Основная часть работ выполнена, но впереди старт укладки асфальта на ул. Петрищева. Контролировать эти работы необходимо особенно тщательно – новое покрытие здесь ждали очень давно, и мы не должны подвести горожан».

«В этом году мы ремонтируем дороги с очень насыщенным транспортным потоком и широкой проезжей частью. Каждый из объектов по-своему сложный для выполнения дорожных работ. Петрищева мы делаем уже третий год, в первую очередь ведется замена всех сетей. Сейчас работы в завершающей стадии, - сказал глава города. - На Гайдара дорожники уже приступили к укладке верхнего слоя асфальта - это ответственный этап работ. Во избежание пробок часть работ выполняют в ночное время. Прошу жителей близлежащих домов потерпеть временные неудобства».

В настоящее время на улице Гайдара завершается установка дорожного и тротуарного бортового камня, уложено более 70% нижнего слоя покрытия, более 75% брусчатки и 30% верхнего покрытия автодороги, проводится ремонт тротуаров. На самом сложном объекте, улице Петрищева, где дорожные работы ведутся в синхронизации с заменой подземных коммуникаций, завершается установка бортового камня, на 80% уложен нижний слой асфальта, завершается обустройство тротуаров.

Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Дзержинске будут отремонтированы пять участков дорожной сети общей протяженностью около 10 км, их них три участка городских дорог - улицы Петрищева, Гайдара и Черняховского (от проспекта Ленина до улицы Октябрьская) - и два участка дорог областного значения - улица Красноармейская и подъезд к г. Дзержинску от а/м М-7 «Волга» - Северное шоссе. Работы на Северном шоссе и улице Черняховского уже завершены.

Напоминаем, с 08:00 17 июля до 24:00 18 июля будет полностью перекрыто движение транспорта по улице Гайдара в районе пересечения с улицей Петрищева. На время перекрытия общественный транспорт будет ездить по временным схемам. Троллейбусный маршрут № 5 прекратит курсирование для проведения работ на перекрестке уже сегодня, 16 июля, с 22:00.