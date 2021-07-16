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Общество16 июля 2021 15:29

Нижегородская область получит 61,4 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов

Регион стал одним из пилотных по стране для предоставления ИБК
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Нижегородская область стала одним из пилотных регионов по предоставлению инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом стало известно на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провёл зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин 15 июля. В заседании принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Регион подавал заявку в правительство РФ на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) на сумму 61,4 миллиарда рублей до 2024 года.

– Наша заявка включает несколько направлений: реформа общественного транспорта, развитие южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства и редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода с вовлечением в активную городскую жизнь более 300 гектаров, расположенных в шаговой доступности от Нижегородского кремля, – пояснил Глеб Никитин. – Каждое из них важно для региона.

Губернатор также отметил, что реформа общественного транспорта является одной из главных заявок на получение средств для региона. Планируется модернизация и расширение инфраструктуры городского электротранспорта.

– Это реконструкция 97 километров существующих путей, строительство 24 километров новых путей, обновление сетевого хозяйства, – уточнил глава региона. – Параллельно с модернизацией инфраструктуры планируем обновить почти 360 единиц подвижного состава. Вторым этапом является строительство метрополитена – четырёх новых станций.

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