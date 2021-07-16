Нижегородская область получит 61,4 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов

Нижегородская область стала одним из пилотных регионов по предоставлению инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом стало известно на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провёл зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин 15 июля. В заседании принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Регион подавал заявку в правительство РФ на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) на сумму 61,4 миллиарда рублей до 2024 года.

– Наша заявка включает несколько направлений: реформа общественного транспорта, развитие южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства и редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода с вовлечением в активную городскую жизнь более 300 гектаров, расположенных в шаговой доступности от Нижегородского кремля, – пояснил Глеб Никитин. – Каждое из них важно для региона.

Губернатор также отметил, что реформа общественного транспорта является одной из главных заявок на получение средств для региона. Планируется модернизация и расширение инфраструктуры городского электротранспорта.

– Это реконструкция 97 километров существующих путей, строительство 24 километров новых путей, обновление сетевого хозяйства, – уточнил глава региона. – Параллельно с модернизацией инфраструктуры планируем обновить почти 360 единиц подвижного состава. Вторым этапом является строительство метрополитена – четырёх новых станций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!