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Новости компаний16 июля 2021 15:10

Программу двухдневного тренинга прошли 16 приборостроителей АО «АПЗ»

Обучение провел бизнес-тренер Валерий Дудкин
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Фото Елены Галкиной

Фото Елены Галкиной

В АО «АПЗ» сотрудники отдела главного конструктора по спецпродукции и службы метрологии прошли обучение по программе повышения квалификации «Управление проектами».

Не так давно подобные курсы были организованы для руководящего состава завода, настала очередь конструкторов и метрологов. Основная задача обучения – создание единого информационного поля, чтобы и у руководителей, и у специалистов на местах было представление о том, как работать с проектами от идеи до реализации.

Программу двухдневного тренинга прошли 16 приборостроителей. Обучение провел бизнес-тренер Валерий Дудкин. Он скомпоновал весь материал так, чтобы в максимально короткий срок дать всю необходимую информацию по созданию проекта, применимого на предприятии.

Работа велась и в группах, и индивидуально. В специальных рабочих тетрадях участники составляли подробный план проекта, формулировали идею, цели, определяли типовые задачи, распределяли роли, просчитывали возможные риски.

Фото Елены Галкиной

Фото Елены Галкиной

По окончании курсов участники получили сертификаты о повышении квалификации.

В конце июля на АПЗ вновь будут проведены курсы по данной тематике для третьей группы приборостроителей.

Наталья Глазунова