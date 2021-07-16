Программу двухдневного тренинга прошли 16 приборостроителей АО «АПЗ»

Фото Елены Галкиной

В АО «АПЗ» сотрудники отдела главного конструктора по спецпродукции и службы метрологии прошли обучение по программе повышения квалификации «Управление проектами».

Не так давно подобные курсы были организованы для руководящего состава завода, настала очередь конструкторов и метрологов. Основная задача обучения – создание единого информационного поля, чтобы и у руководителей, и у специалистов на местах было представление о том, как работать с проектами от идеи до реализации.

Программу двухдневного тренинга прошли 16 приборостроителей. Обучение провел бизнес-тренер Валерий Дудкин. Он скомпоновал весь материал так, чтобы в максимально короткий срок дать всю необходимую информацию по созданию проекта, применимого на предприятии.

Работа велась и в группах, и индивидуально. В специальных рабочих тетрадях участники составляли подробный план проекта, формулировали идею, цели, определяли типовые задачи, распределяли роли, просчитывали возможные риски.

Фото Елены Галкиной

По окончании курсов участники получили сертификаты о повышении квалификации.

В конце июля на АПЗ вновь будут проведены курсы по данной тематике для третьей группы приборостроителей.

Наталья Глазунова