Свыше 7 тысяч нижегородцев пострадали от укусов клещей

7748 нижегородцев обратились в медучреждения региона по поводу присасывания клещей, начиная с марта этого года. Как сообщили в Управлении регионального Роспотребнадзора, количество обращений увеличилось в 1,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среди обратившихся было 1799 детей. В 80% случаев клещи атаковали в лесах и в сельской местности. Но также были случаи на придомовых территориях, садовых участках, а также на кладбищах и в парках (до завершения акарицидных обработок). В лабораториях был исследован 8151 клещ, в том числе, снятые с людей. 30 клещей оказались заражены клещевым энцефалитом, 177 - носители иксодового борреллиоза, у 33 нашли возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза. В результате клещевым энцефалитом заразились только два нижегородца, а борреллиозом - 7 человек.