Нижегородская область вошла в ТОП-10 субъектов России по увеличению площади лесов. ФОТО: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

Нижегородская область вошла в рейтинг ТОП-10 субъектов России за 2020 год по увеличению площади лесов. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, сославшись на данные Рослесхоза.

– За 2020 год площадь лесного фонда Нижегородской области увеличилась на 0,2 тысячи гектаров и достигла 3,8 миллиона гектаров, – поведал министр лесного хозяйства региона Роман Воробьёв. – Такой результат не случаен, а является следствием активного участия области в федеральном проекте "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", в рамках которого мы проводим комплекс мер по искусственному лесовосстановлению. В среднем, за последние пять лет объёмы искусственного лесовосстановления в регионе составили около 4 тысяч гектаров ежегодно.

Кроме Нижегородской области, площади лесов в 2020 году возросли также в Алтайском крае, Хабаровском, в Смоленской, Новгородской, Новосибирской, Ярославской, Тамбовской, Владимирской, Ленинградской, Липецкой и Псковской областях и в Республике Чувашия.

В процессе восстановления лесов активно участвует Семёновский спецсемлесхоз: он не только обеспечивает посадочным материалом Нижегородский регион, но и поставляет свою продукцию в другие.

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