Три новых пляжа открылись в Нижнем Новгороде с 15 июля Фото: Павел КЛОКОВ

В Нижнем Новгороде с 15 июля открылись три новых пляжа. Об этом стало известно в ход пресс-конференции в региональном Управлении Роспотребнадзора.

- С 15 июля приняты в эксплуатацию три пляжа – на озере Сортировочное в Канавинском районе и два пляжа на озере Силикатное в Ленинском районе, - сообщили в ведомстве. – Они были благоустроены по программе «Комфортная городская среда».

Специалисты напомнили, что с 1 июля все водоемы и зоны отдыха регулярно проверяют на соответствие нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. За это время было отобрано более 540 проб воды.

- В настоящее время превышение по микробиологическим показателям обнаружено на озере парка 777-летия Нижнего Новгорода, оба пляжа озера Силикатного, озеро Лунское, озера Мещерское, Больничное и два пляжа на Сортировочном озере.