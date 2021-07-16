Роспотребнадзор проверит жалобы рабочих на жару в цехах ЦНИИ "Буревестник"

Нижегородский Роспотребнадзор проверит АО "ЦНИИ "Буревестник" по причине жалоб рабочих на температуру в цехах на уровне +38 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

– После сообщений в СМИ о нарушении температурного режима в цехах предприятия АО "ЦНИИ "Буревестник" Управление Роспотребнадзора проверит факты, изложенные в публикациях СМИ, и после согласования с Прокуратурой проведёт проверку, – подтвердили в службе надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ранее в СМИ Нижнего Новгорода сообщалось: рабочие предприятия обратились в трудовую инспекцию с жалобой на жару почти +40 градусов в своих цехах, отчего некоторые получали тепловые удары, некоторым приходилось брать больничные или отгулы. Руководство "Буревестника" отказало им в просьбе нормализировать температурный режим. К слову, в подобных условиях сотрудники предприятия работают уже несколько лет.

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