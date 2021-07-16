51 дерево спилят в сквере на улице Родионова в Нижнем Новгороде

51 аварийное дерево, подлежащее вырубке, выявили в сквере на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Свидетельствующий об этом документ опубликован на сайте Законодательного собрания Нижегородской области, как сообщили в NewsRoom24.

В общей сложности специалисты обследовали 837 стволов деревьев. 67 из них признали аварийными. Но состояние только 51 дерева сочли неудовлетворительным, то есть требующим вырубки.

– В ряде случаев сносить зелёные насаждения не требуется, но провести удаление поросли и санитарную обработку необходимо, – прокомментировали в Заксобрании региона.

Вместе с тем, состояние 445 деревьев хорошее, а 200 – удовлетворительное.

Сквер на Родионова – это территория бывшего кладбища, находится у ЖК "Маяк". Её должны благоустроить в 2022 году. На участке планируется возвести храм.

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