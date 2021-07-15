Женщину и восьмилетнего мальчика нашли живыми Фото: Поисково-спасательный центр РЫСЬ

32-летнюю Лидию Наумову и 8-летнего Вадима Пескова нашли живыми. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».

По информации, поиски успешно завершены утром в четверг, 15 июля. Все обстоятельства обнаружения женщины и ребенка не уточняются.

Напомним, что по информации, со среды, 7 июля, 32-летнюю Лидию Наумову и 8-летнего Вадима Пескова видели последний раз. С тех пор их местонахождение неизвестно, как и то, кто обратился к волонтерам за помощью и кем пропавшие приходятся друг другу.