Жителей дома на Волжской набережной обманули почти на 300 тысяч при расчете за свет и воду

В Государственную жилищную инспекцию обратились жители дома на Волжской набережной в Канавинском районе с жалобой на неправомерное начисление платежей за горячую воду и электроснабжение. Об этом сообщает Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Расчет размера платы за горячую воду и электроэнергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, производился в отсутствие протокола общего собрания по показаниям коллективных приборов учета, - сообщила начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алена Новикова.

Инспекция проанализировала все представленные документы, выявила нарушения и ТСЖ «Набережная 10В» провести перерасчет платы за услуги. Так, жителям вернули почти 300 тысяч. Напомним, нижегородцы могут подать обращение в ГЖИ любым удобным способом:

- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ: dom.gosuslugi.ru;

- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19;

- направив письменное обращение в Госжилинспекцию;

- посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru;

- через интернет-приемную сайта инспекции: госжилинспекция.нижегородскаяобласть.рф/