Два одиннадцатиклассника спасли мальчика от похищения в Нижнем Новгороде Фото:пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл встречу с нижегородскими одиннадцатиклассниками, которые спасли маленького ребёнка от похищения. Он поблагодарил Владислава Белякова и Степана Пантурова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

По словам мальчиков, две недели назад ребята занимались на спортплощадке, где к ним подошел странный подозрительный мужчина. Так, они отказались от общения, после чего прохожий направился в сторону детской площадки.

- Видно было, что человек не в себе. Мы решили за ним присмотреть, ведь дети не смогут дать ему отпор, как это сделали мы, – рассказал Степан Пантуров.

Далее мужчина купил лимонад и повёл одного из детей к себе в подъезд. Ребята не растерялись, побежали следом, чтобы спасти маленького мальчика. Остановили мужчину, стали звать на помощь, а после вызвали полицию, придерживая дверь квартиры.

Юрий Шалабаев вручил молодым людям благодарности и предложил сходить вместе на хоккей. Также Владислав и Степан смогут сходить на тренировку команды «Торпедо» и пообщаться со своими кумирами. Оба подростка с детства занимаются хоккеем и мечтают стать профессиональными спортсменами. \

- Ребята, безусловно, совершили мужественный и достойный поступок, но, прямо скажем, небезопасный. Они сначала пытались сами отбить ребенка у подозрительного человека. Наверное, нужно было сразу вызывать полицию. В итоге они все сделали правильно и, возможно, предотвратили большую беду. Большая благодарность родителям, их семьям за то, что воспитали достойных детей. Я уверен, что таких много в Нижнем Новгороде. С нашей молодежью город и регион ждет отличное будущее, – заявил глава города.

Родители детей отметили, что всегда учили и воспитывали их так, чтобы они могли принимать самостоятельные решения.