37-летний мужчина утонул в пруду в Большеболдинском районе 15 июля

В Нижегородской области растет печальная статистика случаев гибели людей на воде. Так, утром 15 июля региональное управления МЧС сообщило о новой трагедии – на этот раз в Большеболдинском районе.

«В 6:50 поступило сообщение о происшествии на воде в селе Новая Слобода. Из пруда под названием «Казанка» водолазной группой было извлечено тело погибшего мужчины 1984 года рождения», - рассказали в ведомстве.

Тело было передано сотрудникам полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

С 1 июня в Нижегородской области зарегистрировано более 60 происшествий на воде, в которых погибли люди.