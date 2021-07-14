«ТНС энерго Нижний Новгород» спишет пени должникам

Гарантирующий поставщик электроэнергии запускает акцию для клиентов, в рамках которой спишет должникам всю сумму пеней, кроме пеней, начисленных по решению суда.

Для того чтобы принять участие в акции «Пеней нет – да будет свет!», необходимо оплатить до 30 июля 2021 года:

• задолженность за электроэнергию полностью (кроме суммы пеней),

• счет за июнь 2021 года.

Всем клиентам, выполнившим условия акции, «ТНС энерго НН» спишет 100% пеней за просроченные платежи, независимо от суммы.

Узнать размер задолженности и пени вы можете:

• на сайте nn.tns-e.ru в разделе «Узнать задолженность»;

• по номеру горячей линии 8 (831) 233-09-70, а для граждан, проживаю-щих в сельских населённых пунктах, работает дополнительный номер Едино-го контактного центра 8 (800) 301-09-70;

• в Центре обслуживания клиентов.

Напомним, что согласно российскому законодательству, оплата потребленной электроэнергии производится до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Именно эта дата является определяющей для начисления пеней в случае просрочки платежа. Если клиент не оплачивает счет за электроэнергию больше месяца, то ему начисляются пени. Для физических лиц с 31-го дня просрочки платежа размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а с 91-го дня — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго НН» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 39,3 тыс. юридических лиц и более 1,25 млн. лицевых счетов физических лиц. По итогам 2020 года компанией было реализовано 10,5 млрд. кВт*ч. электрической энергии.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2020 года составил 64,52 млрд кВт*ч.