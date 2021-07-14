Рекордное число заражений COVID-19 за сутки выявлено в Нижегородской области

По данным на 14 июля 2021 года, всего с начала пандемии 131 478 пациентов Нижегородской области переболели covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 383 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 531 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 131 478 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 4 596, а за последние сутки двадцать девять нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (11 458) и г. Бор (6 717), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 181) и Спасском районах (224). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (13 604), за сутки там выявили 46 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (3 966 новых случаев), Московская область (2 469 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 942 новых случая).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.