Улицу Светлоярская в Нижнем Новгороде перекроют до 1 сентября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение по улице Светлоярская в Нижнем Новгорода временно ограничат в связи с капитальным ремонтом и переустройством инженерных коммуникаций. Это коснётся участка дороги от улицы Мокроусова до улицы Торфяная. Ограничение будет действовать с 00:01 20 июля до 23:59 31 августа. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Помимо этого, будет ограничена стоянка и остановка транспорта по прилегающим улицам. Специалисты департамента предлагают объезд ремонтируемого участка по улицам Героя Сутырина, Старая Канава, Баренца. К рекомендации в департаменте приложили схему изменённого движения. Жёлтым на ней отмечен объездной путь.

А также специалисты департамента призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

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