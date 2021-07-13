103 новых автомобиля скорой помощи получили нижегородские больницы 13 июля. ФОТО: Кирилл Мартынов

103 новых автомобиля марки "Соболь" передали медицинским учреждениям Нижегородской области сегодня, 13 июля. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона их получили 23 больницы.

Церемония торжественного вручения техники прошла на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.

– Транспорт будет осуществлять доставку медработников и пациентов из отдалённых населённых пунктов в центральные районные больницы, – пояснил замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – По десять и более автомобилей сегодня получили Лукояновская, Лысковская, Городецкая и Павловская ЦРБ. В этих районах больше, чем в других, удалённых сельских поселений, в которых, в лучшем случае, работают только фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

По словам министра, фельдшерам и врачам станет проще добираться до пациентов и доставлять их в стационар при необходимости.

– Таким образом, эти автомобили многофункциональные и, безусловно, будут очень востребованными, – уверен глава министерства.

Он также отметил, что за три последних года удалось существенно обновить автопарк медучреждений Нижегородского региона. Процент износа автомобилей снизился с 65-67% до 45%.

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