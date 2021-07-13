Кишечную палочку обнаружили в нижегородской ветчине

Кишечную палочку обнаружили в ветчине нижегородского производства. Об этом сообщили в пресс-службе ФБГУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".

Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы и диагностики взяла на проверку пробу колбасного изделия из мяса птицы. Результаты исследования показали превышение показателя КМАФАнМ. Это говорит о нарушении санитарно-гигиенического режима производства, правил транспортировки и хранения, а также о недостаточной обработке продукта. Показатель КМАФАнМ характеризует безопасность пищевого продукта для потребителя и его качество.

Производителю выдали рекомендации по устранению этих нарушений и профилактике.

Вдобавок в ФБГУ отметили, что готовы помочь производителям в контроле санитарного состояния их предприятий и качества выпускаемой продукции.

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