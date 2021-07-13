Колонны военной техники пройдут по Нижегородской области с 12 по 30 июля

С период с 12 по 30 июля по дорогам Нижегородской области пройдут воинские колонны и колонны военной техники. Об этом предупреждает пресс-служба Приволжского округа Росгвардии.

- В связи с запланированными передвижениями просим автомобилистов быть особенно внимательными на дорогах, соблюдая правила дорожного движения и маневрирования вблизи ведомственной автобронетехники.

Напомним, ранее сообщалось, в период с 12 по 30 июля 2021 года, впервые с момента своего создания, Росгвардия проведет сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение «Заслон - 2021». Оно станет подготовкой к совместному стратегическому учению «Запад — 2021», которое пройдет в сентябре 2021 года.