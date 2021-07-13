ООО "ГЭС-Экотехнологии" выплатит штраф за нарушение экологических норм. ФОТО: пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Вопрос привлечения к административной ответственности ООО "ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии" поддержали в Дзержинском городском и Нижегородском областном судах. Изначально эту позицию заняли в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия после проведения внеплановой проверки подрядчика по ликвидации свалки промышленных отходов "Чёрная дыра" в 2020 году. Свалка находится в Дзержинске.

Инспекторы ведомства установили, что утверждённые нормативы образования отходов и лимитов на их размещение у ООО "ГЭС-Экотехнологии" отсутствуют. Ряд образующихся отходов не включён в программу производственного экологического контроля, а учёт отходов организован с нарушениями. Ряд отходов не имел необходимые паспорта. А результат проб отходов показал, что два вида жидких и один вид твёрдых отходов имели высокую степень токсичности.

За нарушение экологического законодательства в отношении ООО "ГЭС-Экотехнологии" вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Попытки оспорить его в двух судах были безуспешны. Суды подтвердили правомерность действий органа надзора. Штраф составит 100 тысяч рублей.

Вина подрядчика по ликвидации свалки промышленных отходов "Чёрная дыра" подтверждена судом, решение суда вступило в законную силу.

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