Коммерческие помещения в здании на площади Лядова продаются в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде выставили на продажу коммерческие помещения в здании на площади Лядова. Оно находится в окружении пяти новых жилых комплексов. Само помещение размером 918 квадратных метров находится на первом этаже из четырёх этажей нежилого здания. Объявление о продаже появилось на портале Gipernn.ru. Стоимость недвижимости – 56 тысяч рублей за "квадрат".

Особенно важно, что объект имеет очень выгодное местоположение: рядом с развитой транспортной развязкой. Сразу рядом с ним – ЖК "Маршал Град", ЖК "Покровский", ЖК "С видом на небо", ЖК "Аквамарин", ЖК "Лайнер на Барминской" и развитые микрорайоны в целом. В том числе в шаговой доступность торговый центр "Небо", станция метро Горьковская и Молитовский мост. Объект находится в деловом центре города с развитой инфраструктурой.

Добраться до здания, коммерческие помещения которого продаются, удобно как из нижней части города, так и из верхней. Включая трамвай и троллейбус, через площадь Лядова проходит порядка 20 маршрутов.

Планировка помещения свободная, что позволит приспособить его к широкому спектру целей.

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