Около 50 домов Нижнего Новгорода осталось без света 13 июля

Сегодня, 13 июля, около 50 домов Нижнего Новгорода осталось без света. Это жилые и не жилые дома Московского и Нижегородского районов. Среди них школа и детский сад. Как сообщается на сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода, причина отключения в проведении плановых работ на системах ЖКХ.

Таким образом, с 08:00 до 20:00 света не будет в домах 13-18 по улице Никонова, в том числе в школе № 86 Московского района. А с 13:30 до 20:00 в том же районе без света останутся жильцы домов 110,112,122 и детский сад № 417 по улице Берёзовская.

С 09:00 до 17:00 не будет электричества в домах 7-10б,9б,9а,7,7/10 по улице Большая Покровская, а также в доме 10 по улице Пожарского в Нижегородском районе города.

С 08:00 до 18:00 без света останутся жильцы домов 12,14 по улице Варварская, домов 4в,4а,16 по улице Ковалихинская, 35-41 на Нестерова, 18-24/43, 25, 25а по улице Сергиевская, 47а,45а по улице Гоголя, 7/2,8/7 на Нижне-Волжской набережной, 4/16,6/13 по улице Широкова и домов 15,19 по улице Рождественская.

А с 11:00 до 13:00 свет не будет в домах 45-50в улицы Большая Покровская.

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