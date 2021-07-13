Тело 13-летнего мальчика достали из реки в Балахне. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

13-летний подросток, которого сутки искали в Балахне, найден погибшим. Его тело извлекли из местной реки Теплая вечером 12 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Погибший мальчик был извлечен из воды в 20:45 водолазной группой волонтеров. Тело передано полиции, обстоятельства гибели устанавливаются», - сообщили в ведомстве.

В Нижегородской области продолжается страшная череда гибели людей на водоемах. В регионе стоит сильная жара, из-за чего люди тянутся к воде, но иногда купание заканчивается трагедией. Так, в тот же день 11 июля, в Ардатовском районе утонула семилетняя девочка. Взрослые упустили ее из вида на некоторое время, а когда спохватились, было уже поздно.

По данным МЧС, за прошедшие выходные в Нижегородской области на воде погибли шестеро взрослых и два ребенка. Всего с начала лета утонули 55 человек.